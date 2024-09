Νέα απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ: Ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας ο δράστης – Ό,τι γνωρίζουμε για την ταυτότητά του

O 58χρονος είχε μάλιστα παραχωρήσει συνέντευξη στους New York Times το 2023, στην οποία έλεγε ότι ήθελε να βοηθήσει την πολεμική προσπάθεια των Ουκρανών κατά της Ρωσίας και ότι επιδίωκε να στρατολογήσει Αφγανούς στρατιώτες που είχαν εγκαταλείψει την Ταλιμπάν.

Ο Ρουθ είπε τότε ότι δεκάδες στρατιώτες είχαν εκφράσει ενδιαφέρον, ενώ πρόσθεσε ότι σχεδίαζε να τους μεταφέρει από το Πακιστάν και το Ιράν στην Ουκρανία, σε ορισμένες περιπτώσεις παράνομα.«Μπορούμε πιθανώς να αγοράσουμε κάποια διαβατήρια μέσω του Πακιστάν, καθώς είναι μια τόσο διεφθαρμένη χώρα», εξηγούσε. To Newsweek τον είχε καταγράψει να μιλάει για τον ίδιο σκοπό, το 2022.

This is the Trump Shooter from today… his name is Ryan Wesley Routh

• He just so happened to be filmed by Newsweek in 2022 about his effort to recruit mercenaries to fight in Ukraine.

• The New York Times wrote a profile on Ryan W. Routh back in 2023.

• Times put out a a… pic.twitter.com/accMzZrDIt

— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) September 15, 2024