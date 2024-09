Πυροβολισμοί κατά Τραμπ: Για απόπειρα δολοφονίας μιλά το FBI

«Το FBI ανταποκρίθηκε στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και ερευνά αυτό που φαίνεται να είναι απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Τραμπ», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Υπήρξαν πυροβολισμοί έξω από το γήπεδο, ανέφεραν πηγές των αρχών επιβολής του νόμου. Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι είναι ασφαλής μετά τους πυροβολισμούς στην περιοχή του, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

UPDATE – Trump’s golf club is now closed with police presence around the perimeter after multiple gunshots were fired. pic.twitter.com/LRXPWnfvZS



Ο σερίφης του West Palm Beach, Ric Bradshaw, δήλωσε ότι ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας μπόρεσε να εντοπίσει την κάννη του όπλου που προεξείχε από τον φράχτη και να «εμπλακεί» με τον ύποπτο.

Επίσης, δήλωσε ότι ο ένοπλος είχε ένα τουφέκι τύπου AK με διόπτρα, δύο σακίδια πλάτης κρεμασμένα σε έναν φράχτη και μια κάμερα GoPro.

Ο Bradshaw είπε ότι βρισκόταν περίπου 400 με 500 μέτρα μακριά από τον Τραμπ κρυμμένος μέσα σε θάμνους, ενώ ο πρώην πρόεδρος έπαιζε γκολφ σε μια κοντινή τρύπα. Τα σακίδια είχαν μέσα κεραμικά πλακάκια, είπε ο Bradshaw.

Τα υπάρχοντα του υπόπτου υποβάλλονται σε επεξεργασία, δήλωσε ο Bradshaw.

Ο Τραμπ έχει επιστρέψει στο Mar-a-Lago.

Το Associated Press ανέφερε ότι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ αφού είδαν ένα άτομο με πυροβόλο όπλο κοντά στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα, το οποίο ανέφερε ότι ο ύποπτος διέφυγε με ένα SUV και συνελήφθη σε άλλη κομητεία. Το CNN επικαλέστηκε τον σερίφη της κομητείας Μάρτιν Γουίλιαμ Σνάιντερ, ο οποίος δήλωσε ότι η υπηρεσία του συνέλαβε τον ύποπτο που αναζητείτo από την κομητεία Παλμ Μπιτς. Ειδικότερα, ένας μάρτυρας είδε τον ύποπτο που συνελήφθη αργότερα να τρέχει από τους θάμνους και φωτογράφισε το όχημά του, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του υπόπτου, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς.

Η Μυστική Υπηρεσία δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό, το οποίο συνέβη λίγο πριν από τις 2 μ.μ.

Ο Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα με τα χρήματα που συγκεντρώνει, λέγοντας ότι «ακούστηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή μου, αλλά πριν οι φήμες αρχίσουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο, ήθελα να ακούσετε πρώτα αυτό: ΕΙΜΑΙ ΣΩΟΣ ΚΑΙ ΑΒΛΑΒΗΣ!», σύμφωνα με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είδε το Reuters.

Ο Τραμπ τραυματίστηκε σε απόπειρα δολοφονίας στην Πενσιλβάνια στις 13 Ιουλίου, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την προστασία των υποψηφίων λίγους μήνες πριν από τις εκλογές που φαίνεται ότι θα είναι εξαιρετικά αμφισβητούμενες στις 5 Νοεμβρίου, στις οποίες θα αναμετρηθεί με την αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις.

Το γραφείο της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα αποκλείστηκε μετά από πυροβολισμούς στο γήπεδό του την Κυριακή. Υπήρχαν αρκετοί υπάλληλοι στο κτίριο εκείνη τη στιγμή, δήλωσε στο CNN πηγή που γνωρίζει.

Ο αποκλεισμός έχει έκτοτε αρθεί.

Ο υποψήφιος συνεργάτης του Τραμπ, JD Vance, δημοσίευσε στο X ότι μίλησε με τον πρώην πρόεδρο πριν γίνει γνωστή η είδηση και είπε ότι «ήταν, εκπληκτικά, σε καλή διάθεση».

Ο Vance δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά «που δεν γνωρίζουμε» για το περιστατικό.

I’m glad President Trump is safe. I spoke to him before the news was public and he was, amazingly, in good spirits.

Still much we don’t know, but I’ll be hugging my kids extra tight tonight and saying a prayer of gratitude.

— JD Vance (@JDVance) September 15, 2024