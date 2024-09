Καταιγίδα Boris: Νεκροί και αγνοούμενοι από τις πρωτοφανείς πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη

Η καταιγίδα Boris πλήττει την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές και πλημμύρες σε Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία και Ρουμανία. Έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στη νοτιοανατολική Ρουμανία.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της Ρουμανίας ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τέσσερις νεκρούς σε επιχείρηση έρευνας στην πλέον πληγείσα περιοχή, αυτή του Γκαλάτι (νοτιοανατολικά), όπου επηρεάστηκαν 5.000 νοικοκυριά.

Επτακόσια σπίτια πλημμύρισαν μόνο στο χωριό Σλομπόζια Κονάτσι, δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής Εμίλ Ντράγκομιρ, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Digi24, κάνοντας λόγο για «καταστροφή ασυνήθιστης κλίμακας». «Είχαμε πλημμύρες και πριν από 11 χρόνια, αλλά δεν ήταν τόσο σοβαρό», πρόσθεσε ο ίδιος, λέγοντας ότι ο κεντρικός δρόμος μοιάζει με χείμαρρο.

Thinking about millions of people in Poland who are going to fight tonight for their families and close ones, their animals and their houses, against the enormous floods.

Bad memories from #Wroclaw in 1997 (pics)#powodz pic.twitter.com/m5HJDAVHOz

— Anna C. Zielinska ️ (@aczielinska) September 14, 2024