Αλήθεια ή ψέματα: 12 ατάκες του debate Τραμπ – Κάμαλα στο μικροσκόπιο

Και ιδού όσα προέκυψαν:

Η Χάρις είπε ότι οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι οι προτάσεις Τραμπ για επιβολή δασμών θα κοστίσουν σε κάθε οικογένεια της μεσαίας τάξης περίπου 4.000 δολάρια ετησίως.

Τι γνωρίζουμε

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί για δασμούς έως 20% σε όλες τις εισαγωγές και έως 60% στα κινεζικά προϊόντα. Οι εκτιμήσεις ως προς τον αντίκτυπο του λογαριασμού στους Αμερικανούς καταναλωτές ποικίλλουν. Πάντως το ποσό των «σχεδόν 4.000 δολαρίων» που είπε η Χάρις είναι συνεπές με το υψηλότερο άκρο τέτοιων υπολογισμών.

Το προοδευτικό think tank «Center for American Progress Action Fund», έχει εκτιμήσει ότι οι οικογένειες μεσαίου εισοδήματος ίσως βρεθούν αντιμέτωπες με μια αύξηση φόρου ύψους 3.900 δολαρίων αν περάσουν οι προτάσεις Τραμπ για τους δασμούς. Αλλά και μία πολύ πιο συντηρητική δεξαμενή σκέψης (το American Action Forum) υπολόγισε επίσης μια αύξηση της τάξης των 3.900 δολαρίων στο φορολογικό κόστος εάν επιβληθεί δασμός 60% στα κινεζικά προϊόντα.

Δεκαέξι νομπελίστες έχουν πει ότι το οικονομικό σχέδιο Τραμπ είναι πιθανό να αυξήσει τον πληθωρισμό και να προκαλέσει ύφεση έως τα μέσα του επόμενου έτους, υποστήριξε η Κάμαλα Χάρις,

Τι γνωρίζουμε

Η Χάρις δεν είπε ψέματα: Δεκαέξι βραβευμένοι με Νόμπελ οικονομολόγοι πράγματι εξέφρασαν ανησυχίες τον Ιούνιο, προειδοποιώντας ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα δοκιμαστεί σκληρά εάν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές του Νοεμρβίου.

Η από κοινού υπογεγραμμένη επιστολή τους υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη οικονομική ατζέντα του προέδρου Τζο Μπάιντεν ήταν «πολύ ανώτερη» από αυτή του Τραμπ. Η επιστολή τους δόθηκε στη δημοσιότητα προτού ο Μπάιντεν αποχωρήσει από την προεδρική κούρσα.

«Πολλοί Αμερικανοί ανησυχούν για τον πληθωρισμό (…) Δικαίως υπάρχει μια ανησυχία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, με τους -δημοσιονομικά ανεύθυνους- προϋπολογισμούς του», ανέφεραν στην επιστολή τους οι οικονομολόγοι.

Ωστόσο η επιστολή δεν αναφέρει ρητώς ότι το σχέδιο του Τραμπ θα προκαλέσει ύφεση, αλλά ότι θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική θέση της χώρας και «αποσταθεροποιητικό αποτέλεσμα» στην εγχώρια οικονομία.

Η Χάρις είπε ότι μια κυβέρνηση Τραμπ θα οδηγούσε σε μια «εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων» και ότι ένα ολόκληρο εθνικό σύστημα θα «παρακολουθεί τις εγκυμοσύνες σας και τις αποβολές σας». Ο Τραμπ απάντησε: «Δεν είμαι υπέρ της απαγόρευσης των αμβλώσεων».

Τι γνωρίζουμε

Σίγουροι για τα σχέδια Τραμπ δεν μπορεί να είμαστε. Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει στείλει ανάμεικτα μηνύματα όσον αφορά τις προθέσεις του για τις αμβλώσεις.

Τον Μάρτιο, φερ’ ειπείν, είχε ταχθεί υπέρ μίας εθνικής απαγόρευσης των αμβλώσεων πάνω από τις 15 εβδομάδες κύησης, με εξαιρέσεις περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας και εάν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας. Επανέλαβε αυτές τις εξαιρέσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Τρίτης.

Πριν από το ντιμπέιτ ωστόσο είχε πει ότι το ζήτημα της άμβλωσης πρέπει να αφεθεί στην κρίση των πολιτειών. Σε μια συνέντευξη στα τέλη Αυγούστου, ο Τραμπ δεν είχε απαντήσει αν θα ασκούσε βέτο σε μια εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων.

Ο Τραμπ είχε δηλώσεις επίσης τον Αύγουστο ότι δεν θα κατέφευγε σε έναν νόμο του 19ου αιώνα για να εμποδίσει την ταχυδρομική αποστολή του χαπιού mifepristone, το οποίο χρησιμοποιείται στο 60% των αμβλώσεων στις ΗΠΑ.

Οσον αφορά την προοπτική μιας κυβέρνησης Τραμπ που θα παρακολουθεί τις αποβολές σε εθνικό επίπεδο, αυτή προήλθε από το Project 2025, ένα σύνολο συντηρητικών προτάσεων πολιτικής που οι συντάκτες του ελπίζουν ότι θα υιοθετήσει ο Τραμπ εάν εκλεγεί.

Η Χάρις κατηγόρησε τον Τραμπ ότι συνδέεται με το Project 2025, όπου όντως πρωταγωνιστούν ορισμένοι από τους στενότερους συμβούλους του πρώην προέδρου.

Η Χάρις απέδωσε στον Τραμπ τη φράση ότι «θα υπάρξει αιματοχυσία» εάν το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι της αρεσκείας του.

Τι γνωρίζουμε

Αυτό είναι αλήθεια. Ο Τραμπ πράγματι είχε προειδιοποιήσει για «λουτρό αίματος» κατά τη διάρκεια ομιλίας του Μαρτίου 2024, στο Οχάιο, με θέμα την ανάγκη προστασίας της αυτοκινητοβιομηχανίας των ΗΠΑ από τον υπερπόντιο ανταγωνισμό: «Αν δεν εκλεγώ, θα υπάρξει αιματοχυσία σε ολόκληρη τη χώρα», είχε πει.

Η πλευρά Τραμπ διευκρίνιζε αργότερα πάντως ότι όταν εκείνος χρησιμοποίησε τον όρο, αναφερόταν στην αυτοκινητοβιομηχανία και μόνο.

Η Χάρις είπε ότι ο Τραμπ διαπραγματεύτηκε απευθείας με τους Ταλιμπάν, άφησε ελεύθερους 5.000 τρομοκράτες και είχε καλέσει τους Ταλιμπάν στο Καμπ Ντέιβιντ.

Τι γνωρίζουμε

Οι δηλώσεις της Χάρις είναι ακριβείς. Το 2020, ο Τραμπ είπε ότι θα συναντούσε προσωπικά τους ηγέτες των Ταλιμπάν ώστε να ανοίξει το δρόμο για μια συμφωνία αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων. Εκείνη τη χρονιά είπε επίσης ότι συνομίλησε στο τηλέφωνο, απευθείας με έναν ηγέτη των Ταλιμπάν.

Τέλος, επί κυβέρνησης Τραμπ, η υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ αφγανική κυβέρνηση είχε πράγματι απελευθερώσει 5.000 φυλακισμένους Ταλιμπάν, ως προϋπόθεση ώστε αυτοί να συμμετάσχουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την αφγανική κυβέρνηση.

Το 2019, ο Τραμπ ακύρωσε τελευταία στιγμή τα σχέδιά του να προσκαλέσει τους ηγέτες των Ταλιμπάν στο προεδρικό συγκρότημα του Καμπ Ντέιβιντ!

Η Χάρις είπε: «Ο πρώην πρόεδρος λέει ότι η κλιματική αλλαγή είναι φάρσα».

Τι γνωρίζουμε

Αληθής ο ισχυρισμός της Κάμαλα Χάρις. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή μια «φάρσα».

Τον Νοέμβριο του 2012, ο Τραμπ έγραψε στο τότε Twitter ότι «η έννοια της υπερθέρμανσης του πλανήτη δημιουργήθηκε από και για τους Κινέζους προκειμένου να καταστήσουν την αμερικανική παραγωγή μη ανταγωνιστική».

Και δεν έμεινε εκεί.

Τον Ιανουάριο του 2014, έγραψε στο twitter: «Χιονίζει στο Τέξας και τη Λουιζιάνα, παγετώνες σε όλη τη χώρα και όχι μόνο. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μια πολυδάπανη φάρσα!».

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του επίσης στη Νότια Καρολίνα τον Δεκέμβριο του 2015, έλεγε: «Ο Ομπάμα μας λέει όλα αυτά για την υπερθέρμανση του πλανήτη και… πολλά είναι φάρσα. Είναι φάρσα. Θέλω να πω, είναι μια βιομηχανία που βγάζει χρήματα, εντάξει; Είναι φάρσα, πολλά από αυτά».

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν από τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία στοχεύει να περιορίσει την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Το 2017, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία υπονόμευε την οικονομία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είπε ότι 21 εκατομμύρια άνθρωποι «ξεχύθηκαν» στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν

Τι γνωρίζουμε

Δεν είναι ξεκάθαρο τι εννοούσε ο Τραμπ όταν είπε ότι 21 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ξεχυθεί στις ΗΠΑ. Στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει τον αριθμό 15 εκατομμυρίων και άλλοτε των 20 εκατ. για να αναφερθεί σε άτομα που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

H αλήθεια είναι πάντως ότι ο αριθμός των συλλήψεων, προσαγωγών και απελάσεων στα Τελωνεία και τις συνοριακές υπηρεσίες των ΗΠΑ έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Ποτέ όμως τα 21 εκατομμύρια.

Τα στοιχεία μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Ιουλίου 2024 δείχνουν 8.2 εκατ. συλλήψεις προσαγωγές και απελάσεις στα νοτιοδυτικά χερσαία σύνορα και περί τα 10,2 εκατ. σε εθνικό επίπεδο.

Στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο, οι μετανάστες «τρώνε τις γάτες, τρώνε τα κατοικίδια» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ

Τι γνωρίζουμε

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μετανάστες από την Αϊτή σκότωσαν και έφαγαν κατοικίδια στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο. Υπήρξαν βεβαίως αναρτήσεις στο διαδίκτυο τόσο την Δευτέρα όσο και την Τρίτη που έδειχναν βίντεο υπέρ των ισχυρισμών αυτών.

Σε δήλωσή του δε, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σπρίνγκφιλντ είπε: «Σε απάντηση προς τις πρόσφατες φήμες που κάνουν λόγο για εγκληματική δραστηριότητα από πληθυσμό των μεταναστών στην πόλη μας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές ή συγκεκριμένοι ισχυρισμοί για κατοικίδια που τραυματίστηκαν, ή κακοποιήθηκαν από άτομα εντός της κοινότητας των μεταναστών».

UPDATE: Women describes witnessing Haitian immigrants in Springfield, Ohio hunting animals, k*ll*ng them, and then feasting on their remains.

She says a neighbor had come home from work to see her cat hanging from a branch being carved up to eat. pic.twitter.com/ve93DkxXMC

— Mike Luso (@itsmikeluso) September 9, 2024