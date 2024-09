Κένυα: 70 παιδιά αγνοούνται μετά τη φονική πυρκαγιά σε σχολείο

«Έχουμε ακόμα 70 παιδιά που αγνοούνται – αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκαν ή τραυματίστηκαν. Η λέξη είναι ότι αγνοούνται» σημείωσε σύμφωνα με το AFP μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από την Ακαδημία Hillside Endarasha στην κομητεία Νιέρι, όπου εκδηλώθηκε η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

#UPDATE Seventy children were still missing following a blaze that destroyed a school dormitory in central Kenya and killed at least 17 young pupils, Deputy President Rigathi Gachagua said Friday. pic.twitter.com/eZ6Tb430bZ

— AFP News Agency (@AFP) September 6, 2024