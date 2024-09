Ουκρανία: Σκληρό βίντεο δείχνει Ρώσους να εκτελούν Ουκρανούς στρατιώτες που παραδίδονται

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, τα πλάνα κατεγράφησαν τον Αύγουστο, κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το CNN, της εκτέλεσης των Ουκρανών στρατιωτών έχει προηγηθεί η κατάληψη του σημείου όπου βρίσκονταν από ρωσικές δυνάμεις.

CNN released another footage showing that the #Russian Army soldiers executed three surrendering Ukrainian soldiers near Pokrovsk in eastern #Ukraine in August. The footage shows the soldiers with their hands on their heads before their execution. This is war crime. pic.twitter.com/4lZ60OzIWq

