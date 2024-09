ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε λύκειο της Τζόρτζια – Πληροφορίες για νεκρούς

Ειδικότερα, σύμφωνα με το MSNBC, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν.

Άλλα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πολλούς τραυματίες, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες.

Μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έχουν φτάσει στο σημείο, στο γυμνάσιο Απαλάτσι στην πόλη Γουίντερ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ.

Το σχολικό συγκρότημα έχει αποκλειστεί, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox 5 Atlanta.

#BREAKING: Footage/Pictures of the scene outside of Apalachee High School in Winder, Georgia where the school shooting took place. pic.twitter.com/psCPvsCqaW

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 4, 2024