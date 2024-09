Έβαλε 72 άνδρες να βιάζουν τη γυναίκα του επί 10 χρόνια: Μία υπόθεση φρίκης που σοκάρει τη Γαλλία και τον κόσμο

Τα όσα αποκαλύπτονται στη δίκη του 71χρονου Ντομινίκ Π. στη Γαλλία (το πλήρες όνομά του δεν έχει αποκαλυφθεί από τις αρχές) απλά σοκάρουν. Ο κατηγορούμενος φέρεται να στρατολογούσε αγνώστους στο Διαδίκτυο, τους οποίους καλούσε στο σπίτι του προκειμένου να επιτεθούν σεξουαλικά στη σύζυγό του. Η γυναίκα ήταν σε τέτοιο βαθμό ναρκωμένη που δεν έχει μνήμη από την κατ’επανάληψη κακοποίηση.

Η αστυνομία έχει συγκεντρώσει στοιχεία για τουλάχιστον 92 βιασμούς που διαπράχθηκαν από 72 διαφορετικούς άνδρες. Εξ αυτών 50 αναγνωρίστηκαν και δικάζονται στο πλευρό του συζύγου. Το θύμα, σήμερα 72 ετών, έμαθε για τους βιασμούς μόλις το 2020, όταν ενημερώθηκε από την αστυνομία.

Η δίκη θα είναι «μια φρικτή δοκιμασία» για εκείνη, όπως επεσήμανε ο δικηγόρος της Αντουάν Καμύ, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα δει βίντεο, το οποίο πιστοποιεί τους βιασμούς. «Για πρώτη φορά, θα πρέπει να ζήσει μέσα από το οπτικό υλικό τους βιασμούς που υπέστη για πάνω από 10 χρόνια», εξήγησε στο AFP.

A 71-year-old man has gone on trial in France, accused of repeatedly drugging his wife and offering her to strangers for sex over a decade. Dominique Pelicot and more than 50 men face up to 20 years in jail if found guilty https://t.co/LRt4yi5h32 pic.twitter.com/bVX8pkMwoM

— Reuters (@Reuters) September 3, 2024