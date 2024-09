Σκληρό πλήγμα για το Κίεβο η ρωσική επίθεση στην Πολτάβα

Ο τελευταίος απολογισμός των νεκρών ανερχόταν σε 49 ανθρώπους, οι δε τραυματίες ξεπερνούσαν τους 206.

Κίεβο και Μόσχα έδιναν διαφορετικές εκδοχές για τον στόχο των πληγμάτων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι επλήγη εκπαιδευτικός οργανισμός και νοσοκομείο.

Ρωσικές πηγές και αναφορές στα social media έλεγαν μετά βεβαιότητας ότι τουλάχιστον ένα από τα κτίρια που επλήγησαν ήταν κέντρο εκπαίδευσης του ουκρανικού στρατού.

Μάλιστα το συνήθως καλά πληροφορημένο ρωσικό κανάλι Rybar στο Telegram λέει ότι το κτίριο που κατεστράφη ήταν κέντρο εκπαίδευσης του στρατού και τα θύματα ήταν δόκιμοι και ειδικοί στις επικοινωνίες κα τον λεγόμενο ηλεκτρονικό πόλεμο. «Ως αποτέλεσμα της επίθεσης εξοντώθηκαν ειδικοί, πολύτιμοι για επικοινωνίες και για τον ηλεκτρονικό πόλεμο που είναι δύσκολο να αναπληρωθούν λόγω της πολυετούς εκπαίδευσης που είχαν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Horrific scenes in Poltava as Russians have just hit the Poltava Institute of Communications with 2 ballistic missiles.

Η Πολτάβα απέχει περίπου 140 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και παρότι κατά καιρούς έχει δεχτεί επιθέσεις, ποτέ δεν είχε βιώσει το είδος του βομβαρδισμού που έχουν υποστεί άλλες περιοχές πιο κοντά στο ανατολικό μέτωπο.

Η πόλη, πληθυσμού άνω των 300.000 κατοίκων, είχε καταστεί καταφύγιο προσφύγων λόγω των επιθέσεων της Ρωσίας στα ανατολικά.

Για ένα συντριπτικό πλήγμα τον ουκρανικό στρατό και ουκρανικό λαό κάνει λόγο ο ανταποκριτής του ΒΒC στο Κίεβο, Nικ Μπέικ.

Όπως εξηγεί, το πλήγμα συνέβη ένα μήνα από την ημέρα που τα στρατεύματα του Κιέβου εισέβαλαν στο Κουρσκ της Ρωσίας.

Αν και ο Πούτιν σε μεγάλο βαθμό είχε αποφύγει να αναφερθεί στη νέα πληγή που άνοιξε στη χώρα του η εισβολή στο Κουρσκ, είχε υποσχεθεί ότι θα υπάρξει τιμωρία.

Έτσι την περασμένη εβδομάδα υπήρξε η μεγαλύτερη επίθεση με ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία.

Και σήμερα ακολούθησε αυτή η καταστροφική επίθεση σε ένα στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης.

Οι εικόνες από την τοποθεσία δείχνουν τεράστιες ζημιές που συνάδουν με την πρόσκρουση βαλλιστικών πυραύλων.

Το σημερινό πολύνεκρο χτύπημα στην καρδιά της Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε πιθανότατα με βαλλιστικούς πυραύλους Iskander – Μ, όπως αναφέρουν ειδικοί.

Occupiers attacked Poltava: 41 people killed, more than 180 wounded

According to preliminary reports, the Russian army launched ballistic strikes on the building of the Institute of Communications and a nearby hospital. pic.twitter.com/XnHV3xhDKP

