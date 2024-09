Ουκρανία: Βίντεο από την επίθεση της Ρωσίας με δύο βαλλιστικούς πυραύλους στην Πολτάβα

Σε ένα από τα πιο θανατηφόρα πλήγματά της από την αρχή του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, προέβη σήμερα η Ρωσία. Στο στόχαστρο μπήκε η πόλη Πολτάβα, με τη Μόσχα να ισχυρίζεται ότι στόχευσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει λόγο για τουλάχιστον 41 νεκρούς και 180 τραυματίες.

Δεκάδες βίντεο κυκλοφορούν στα social media. Στα πλάνα ένα τεράστιο, πολυώροφο κτίριο, φαίνεται να έχει καταστραφεί από το πλήγμα.

Tragedy in Poltava

41 were killed, more than 180 are injured. The Russians struck an educational institution and nearby hospital with two ballistic missiles.

— Maria Drutska (@maria_drutska) September 3, 2024