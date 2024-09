Κίνα: Σχολικό έπεσε πάνω σε παιδιά – 11 νεκροί

«Μέχρι στιγμής, (το περιστατικό) έχει προκαλέσει το θάνατο 11 ανθρώπων, εκ των οποίων έξι ήταν γονείς και πέντε μαθητές», μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CCTV, προσθέτοντας ότι ένα ακόμη άτομο βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση.

Πολλοί ακόμη είναι οι τραυματίες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε ότι οι μαθητές στέκονταν έξω από την είσοδο ενός γυμνασίου στην πόλη Ταϊάν της επαρχίας Σαντόνγκ όταν συνέβη το περιστατικό στις 7 το πρωί (τοπική ώρα).

«Προς το παρόν, περισσότεροι από 10 μαθητές έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί», ανέφερε το Xinhua, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

More than 10 students were killed and injured Tuesday morning as a bus crashed into a sidewalk near school gate in Dongping, E. China’s Shandong Province pic.twitter.com/0rHfSeRgjY

— ShanghaiEyeofficial (@ShanghaiEye) September 3, 2024