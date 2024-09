Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρά πλήγματα εκατέρωθεν – Πύραυλοι στο Κίεβο, στις φλόγες ενεργειακά εργοστάσια στη Ρωσία

Δημοσιογράφοι του Reuters στην ουκρανική πρωτεύουσα μετέδωσαν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, που θεωρούν ότι οφείλονταν σε καταρρίψεις drones από την ουκρανική αεράμυνα.

Στο μεταξύ, η Πολωνία ανακοίνωσε πως προχώρησε σε εσπευσμένη απογείωση μαχητικών για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, εν μέσω των ρωσικών χτυπημάτων στη γειτονική Ουκρανία.

Η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη.

«Στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας ενδέχεται να υπάρχουν υψηλά επίπεδα θορύβου εξαιτίας της έναρξης επιχειρήσεων πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών», σημείωσε η διοίκηση μέσω X.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν τη νότια περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας εκ νέου την Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 11 άτομα ανάμεσά τους δυο παιδιά που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο χωριό Σαγκαρόφκα, κοντά στα σύνορα.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Σεμπέκινα, πάνω στα σύνορα, ενώ ακόμη τουλάχιστον ένα χωριό βομβαρδίστηκε, κατά τον περιφερειάρχη.

Νωρίτερα, άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανικούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους δυο μικρά αγόρια που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις διότι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, το ένα και στα δυο του πόδια. Γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο τα παιδιά να διακομιστούν στη Μόσχα για θεραπεία.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 22 διαμερίσματα και οκτώ μονοκατοικίες, καθώς και 20 και πλέον οχήματα, πάντα σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ.

Προχθές Σάββατο, ο περιφερειάρχης έκανε λόγο για 5 νεκρούς και 46 τραυματίες το βράδυ της Παρασκευής στην Μπέλγκοροντ.

Ενώ χθες οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως απέκρουσαν «μαζικές» ουκρανικές επιθέσεις με drones, σε 14 περιφέρειες και στην πρωτεύουσα Μόσχα, μερικές ημέρες μετά τις εκτενείς επιθέσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι επιθέσεις έγιναν με 158 drones, τα περισσότερα από τα οποία καταρρίφθηκαν στους αιθέρες των περιφερειών Κουρσκ, Μπριάνσκ, Βαρόνεζ και Μπιέλγκοροντ. Και σύμφωνα με τον δήμαρχο Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν, άλλα δέκα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης έβαλαν στο στόχαστρο διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας.

Οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Καπότνια, ιδιοκτησία του κολοσσού της ενέργειας Gazprom, σε νοτιοανατολικό τμήμα της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σαμπιάνιν, προκλήθηκε από τα συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε ενώ έκανε εφόρμηση σε τεχνική υποδομή. Αργότερα, ο αιρετός διαβεβαίωσε πως η πυρκαγιά στο διυλιστήριο περιορίστηκε και δεν υπήρχαν «απειλές για το προσωπικό ή τη λειτουργία» της μονάδας.

