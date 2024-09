Η πριγκίπισσα και ο εξοργιστικός σαμάνος – Ένας γάμος που θυμώνει την Νορβηγία

Μια Νορβηγίδα πριγκίπισσα παντρεύεται τον αρραβωνιαστικό της σε ένα γραφικό φιόρδ. Ακούγεται σαν παραμύθι σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από πόλεμο και πολιτικές διαμάχες.

Όμως ο γάμος, το Σάββατο, της πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζ με τον Ντούρεκ Βέρετ, έναν Αμερικανό πνευματικό θεραπευτή και αυτοαποκαλούμενο σαμάνο, πνίγεται μέσα στις επικρίσεις.

Η 52χρονη Μάρθα Λουίζ, είναι η μεγαλύτερη κόρη του δημοφιλούς 87χρονου βασιλιά Χάραλντ, της Νορβηγίας. Αλλά ο γάμος της έχει εντείνει την κριτική για τις απόψεις – και τις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες – που προωθούνται από το ζευγάρι.

Και έχει συμβάλει σε έναν αυξανόμενο τόνο δυσαρέσκειας απέναντι στους ιστορικά δημοφιλείς Νορβηγούς βασιλείς.

«Τα παιδιά παθαίνουν καρκίνο επειδή το “θέλουν”»

Ο Βέρετ περιγράφει τον εαυτό του ως «σαμάνο έκτης γενιάς» που έχει «μελετήσει εκτενώς» για να αντλήσει «το μέγιστο από όλες τις παγκόσμιες φιλοσοφίες, θρησκείες, πνευματικές διδασκαλίες και θεωρίες».

Στο βιβλίο του του 2019, «Spirit Hacking:Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself, and Light Up the World», λέει ότι τα παιδιά παθαίνουν καρκίνο επειδή το “θέλουν” και ότι οι γιατροί χορηγούν χημειοθεραπεία μόνο για να βγάλουν κέρδος.

Σε ένα άλλο κεφάλαιο, γράφει ότι το περιστασιακό σεξ «προσελκύει οντότητες του υποκόσμου» που είναι «το σημείο προέλευσης όλων των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών». Λέει επίσης ότι ο υπερπληθυσμός είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές της ανθρωπότητας ενώ για τις γυναίκες που δεν μπορουν να κάνουν παιδιά δηλώνει πως είναι σημάδι ότι «η Γη προσπαθεί να αυτοδιορθωθεί».

Διαδικτυακά σεμινάρια για τα…πάντα

Ισχυρίζεται ότι στους πελάτες του περιλαμβάνονται διασημότητες, ενώ διατηρεί μια διαδικτυακή «σχολή σαμάνων», όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληρώσουν έως και 110 δολάρια για διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με τα… πάντα, από το πώς να μιλήσουν με τους νεκρούς προγόνους τους έως το να γίνουν οικονομικά επιτυχημένοι.

Για 222 δολάρια πουλάει έναν «βελτιστοποιητή πνεύματος» που λέει ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, «δυναμώνει τα όργανα» και τον βοήθησε να αναρρώσει από το Covid-19 αντί για τις παραδοσιακές ιατρικές θεραπείες.

Όλα αυτά δεν έχουν τύχει καλής υποδοχής στη Νορβηγία.

«Αδίστακτος και επικίνδυνος τσαρλατάνο»

Ο υπουργός Υγείας Όλε Χένρικ Κρατ Μπγιορκχολτ, ο οποίος είναι επίσης γιατρός, αποκάλεσε τον Βέρετ «αδίστακτο και επικίνδυνο τσαρλατάνο» σε ανάρτησή του στο Facebook το 2022, κατηγορώντας τον ότι θέλει να «αποσπάσει χρήματα από άρρωστους ανθρώπους εξαπατώντας και εξαπατώντας», σύμφωνα με την εφημερίδα VG.

Πέρυσι, ο σημερινός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στόρε, δήλωσε στην εφημερίδα Dagbladet ότι οι ιδέες του Βέρετ ήταν «επικίνδυνες».

«Συνομιλία» με τους αγγέλους

Η Μάρθα Λουίζ ασχολήθηκε με τη λεγόμενη εναλλακτική ιατρική πριν γνωρίσει τον Βέρετ. Η ίδια ισχυρίζεται ότι ο σύζυγός της ότι είναι μάντης, ενώ μέχρι το 2018 διηύθυνε μια σχολή όπου ισχυριζόταν ότι μπορούσε να μιλάει με αγγέλους.

Όλα αυτά προκάλεσαν επικρίσεις από τον νορβηγικό Τύπο και το κοινό, που κατηγόρησαν τη βασίλισσα ότι χρησιμοποιεί τον τίτλο της για να ενισχύσει τα ύποπτα επιχειρηματικά της συμφέροντα.

Το 2019 το παλάτι ανακοίνωσε ότι η πριγκίπισσα δεν θα ασκεί πλέον επίσημα καθήκοντα και ότι ούτε η ίδια ούτε ο Βέρετ θα χρησιμοποιούν βασιλικούς τίτλους στα κανάλια τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Δήλωση εμπιστοσύνης στην επιστήμη

Παράλληλα με την απόφαση αυτή η βασιλική οικογένεια προέβη στην δήλωση ότι έχει «μεγάλη εμπιστοσύνη στη νορβηγική υπηρεσία υγείας», η οποία βασίζεται σε « τεκμηριωμένη ιατρική γνώση και επιστημονική έρευνα».

Η ίδια η πριγκίπισσα επαίνεσε το νορβηγικό σύστημα υγείας και τη «γνώση που βασίζεται στην έρευνα» γενικά και δήλωσε ότι «οι εναλλακτικές μέθοδοι μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό συμπλήρωμα της βοήθειας από το συμβατικό ιατρικό ίδρυμα».

Ο Βέρετ έχει δηλώσει σε προηγούμενες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει υποστεί ρατσιστική κακοποίηση στο διαδίκτυο από ανθρώπους που αντιδρούν στις πεποιθήσεις του.

Παρά τις διοριωτικές κινήσεις της βασιλικής οικογένειας, ο θυμός δεν έχει καταλαγιάσει.

Ερωτηθείσα για τον γάμο, η βασιλική αυλή της Νορβηγίας ανέφερε σε mail ότι «ανυπομονεί για την τελετή», ενώ παρέπεμψε το NBC News στις προηγούμενες δηλώσεις σχετικά με την πριγκίπισσα που αποσύρεται από τα βασιλικά καθήκοντα.

