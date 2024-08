Νότια Αφρική: Λευκός κτηματίας δολοφόνησε δύο μαύρες γυναίκες και τις πέταξε στα γουρούνια

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο Ζακαράια Όλιβιερ, 60 ετών, ο 19χρονος Αντριαν Ντε Βετ και ο Ουίλιαμ Μουσόρο, 45 ετών, από τη Ζιμπάμπουε, συνελήφθησαν αφού εντοπίστηκαν τα δύο πτώματα, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, στο χοιροστάσιο ενός αγροκτήματος, στις 20 Αυγούστου. Σήμερα το δικαστήριο επρόκειτο να αποφανθεί επί του αιτήματός τους να αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους, ωστόσο η εκδίκαση αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, τα θύματα μπήκαν παράνομα στο αγρόκτημα, ωστόσο το ακριβές κίνητρο των φόνων δεν έχει διαλευκανθεί.

Lol…The Slave Colony called South Africa has done it again.

Two white Farm owners Zachariah Olivier and Adriaan de Wet, shot and killed two black women Locadia Ndlovhu and Maria Makgato.

They shot them chopped their body into pieces and fed them to p!gs.

No outrage… pic.twitter.com/3DfozDWiEJ

— Ainà Dipo (@dipoaina1) August 30, 2024