Wolt: Καταγγελίες για άρνηση πρόσληψης Ρώσων στην Ευρώπη

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία επιβεβαίωσε την απαγόρευση πρόσληψης Ρώσων πολιτών, επικαλούμενη το γεγονός ότι από το 2022 η εταιρεία ανήκει στην αμερικανική εταιρεία DoorDash.

Επιπλέον, η ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Gera Ugryumova ανέφερε στο κανάλι της στο Telegram ότι «οι καταγγελίες για άρνηση εργασίας λόγω της ρωσικής υπηκοότητας έχουν έρθει από τη Γερμανία, τη Σερβία και τη Φινλανδία».

Η ίδια ανήρτησε φωτογραφία επιστολής στην οποία ένας εκπρόσωπος της Wolt αναφέρει ότι η εταιρεία απαγορεύει την πρόσληψη ατόμων με ρωσική υπηκοότητα.

Η Ugryumova σημειώνει ότι η απόφαση της εταιρείας αποτελεί διάκριση και συμβουλεύει να υποβάλουν καταγγελίες στο τοπικό Υπουργείο Εργασίας σε περίπτωση άρνησης.

The food and goods delivery company Wolt in Europe has started refusing employment to Russian citizens.

Human rights activist Gera Ugryumova reported this on her Telegram channel. According to her, complaints about being denied jobs due to Russian citizenship have come from… pic.twitter.com/6ZRxVDaSlk

— Sota News (@sotanews) August 29, 2024