Ιαπωνία: Σαρωτικός ο τυφώνας Σανσάν – 3 νεκροί, 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, σε μέγιστο συναγερμό οι αρχές (φωτογραφίες, βίντεο)

Έχουν ήδη αναφερθεί ζημιές.

«Το κέντρο του τυφώνα υπ’ αρ. 10 έφθασε πάνω από τη γη κοντά στην πόλη Σατσουμανσεντάι, στον νομό Καγκοσίμα, περί τις 08:00 (τοπική ώρα·02:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Σύμφωνα με εταιρείες ηλεκτρισμού, 254.610 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα το πρωί εξαιτίας του περάσματος του Σανσάν, ο οποίος φέρνει ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου ταχύτητας ως και 252 χιλιομέτρων την ώρα.

Εξαιτίας του φαινομένου, οι αρχές κήρυξαν χθες τον μέγιστο συναγερμό, επικαλούμενες τους ανέμους, τις βροχοπτώσεις και τα κύματα.

Κάλεσαν τους πολίτες να δείχνουν τη «μέγιστη επαγρύπνηση» στον Καγκοσίμα, όπου προειδοποίησαν εναντίον «κατολισθήσεων», «πλημμυρών σε ζώνες με χαμηλό υψόμετρο» και «υπερχείλισης ποταμών στη νότια Κιούσου», βασιζόμενες σε έκτακτα προειδοποιητικά δελτία της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

