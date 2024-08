Ατλάντα: Έσκασε λάστιχο αεροσκάφους – Δύο νεκροί

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακριβείς λεπτομέρειες για το περιστατικό ωστόσο η εταιρεία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση αναφέροντας ότι «Η Delta είναι συντετριμμένη για την απώλεια δύο μελών της ομάδας και τον τραυματισμό ενός άλλου μέλους μετά από ένα περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στις εγκαταστάσεις συντήρησης τεχνικών λειτουργιών στην Ατλάντα (TOC 3). Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στα μέλη της οικογένειας και τους συναδέλφους μας αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η Delta είναι ευγνώμων για την άμεση δράση των ιατρικών ομάδων που βρέθηκαν στο σημείο. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές και διεξάγουμε πλήρη έρευνα για να καθορίσουμε τι συνέβη».

#BREAKING@Delta: “we are heartbroken”

Two team members killed, a third hurt in incident at Atlanta’s Delta TechOps Maintenance facility.

FOX5 received reports this AM of tire explosion at the facility on Maynard Jackson Blvd.

Investigation underway into what went wrong. pic.twitter.com/5zzqkTX8qd

— Kaitlyn Pratt (@Fox5Kaitlyn) August 27, 2024