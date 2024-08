Τηλεφωνική επικοινωνία Μπορέλ με τον ΥΠΕΞ του Λιβάνου

Ειδικότερα σε ανάρτηση στο Χ, (πρώην twitter), ο Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε ότι ζήτησε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ το Σαββατοκύριακο.

Επιπλέον σημείωσε ότι μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου Μίντερ Μπου Χαμπίμπ για να επιβεβαιώσει τη «διαρκή υποστήριξη του μπλοκ στην αποκλιμάκωση» μετά «τα σφοδρά διασταυρούμενα πυρά της Κυριακής».

«Στόχος μας η διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και της ζωής εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων κατά μήκος της Γαλάζιας Γραμμής», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση

Spoke w/ Lebanon FM Bou Habib, confirming the EU’s enduring support to de-escalation efforts and UNSCR 1701, esp. in light of Sunday’s heavy crossfire.

Our goal remains to preserve regional stability and the life of hundreds of thousands of civilians across the Blue Line.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 26, 2024