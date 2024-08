Λονδίνο: Φωτιά σε συγκρότημα κατοικιών – Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κάνει λόγο για «σημαντικό περιστατικό».

Sky’s @mattuthompson has the latest from Dagenham

Dozens of people, including children, have been evacuated from the building

BREAKING: Over 200 firefighters are responding to a fire in east London.

Λόγω του πυκνού καπνού, οι πολίτες στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των κατοικιών τους, αλλά και να αποφύγουν να προσεγγίσουν το σημείο.

Στο σημείο –στο οποίο τέθηκαν επίσης σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις- επιχειρούν 225 πυροσβέστες με 40 οχήματα.

Commissioner Andy Roe has provided an update on the fire in #Dagenham.

He said: “To allow us to focus our resources on the incident, we have declared a major incident.

“A significant search and rescue operation is underway”

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 26, 2024