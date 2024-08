Γάζα: Παιδιά λιμοκτονούν – Η πολιομυελίτιδα έκανε πάλι την εμφάνισή της

Και ενώ όλοι έχουν στραμμένα τα βλέμματα σε Λίβανο και Υεμένη (από όπου ίσως έρθει το επόμενο χτύπημα στο Ισραήλ), στη Λωρίδα της Γάζας είναι σε εξέλιξη μία άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή.

Τουλάχιστον 40.405 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 93.468 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Γάζας σε ανακοίνωσή του την Κυριακή. Στην πλειονότητά τους είναι γυναίκες και παιδιά.

Το υπουργείο που ελέγχεται από τη Χαμάς ανέφερε ότι χιλιάδες άλλοι νεκροί είναι πιθανότατα χαμένοι στα ερείπια του θύλακα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι έχει συγκεντρώσει στοιχεία από τουλάχιστον 240.000 παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως και 5 ετών στη Γάζα από τις αρχές του έτου, τα οποία υποφέρουν υπό υποσιτισμό.

Τα 14.750 έχουν διαγνωσθεί με οξύ υποσιτισμό, όπως επισημαίνει σε σημερινή ανακοίνωσή του.

Για πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια καταγράφονται επίσης κρούσματα πολιομυελίτιδας στη Λωρίδα της Γάζας. Σε συνεργασία με τη Unicef και την UNRWA ο ΠΟΥ προωθεί εκστρατεία εμβολιασμού για πάνω από 600.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

For the first time in 25 years, polio has been recorded in the #GazaStrip

Given the high risk of the spread of the deadly disease, @WHO, @UNICEF, @UNRWA & partners are launching a vaccination campaign in the coming days for over 600K children who are under 10 years of age. https://t.co/EDS14tU8Ja

