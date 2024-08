Γιαΐρ Λαπίντ: «Δικαιολογημένη πράξη αυτοάμυνας» – Στηρίξτε το Ισραήλ

«Οι ενέργειες της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σήμερα το πρωί είναι μια δικαιολογημένη και αναγκαία πράξη αυτοάμυνας εναντίον μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που σχεδίαζε να πυροβολήσει αδιάκριτα εναντίον Ισραηλινών αμάχων. Ο κόσμος πρέπει να προσφέρει αδιαμφισβήτητη υποστήριξη για το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ ο Γιαΐρ Λαπίντ.

The actions of the Israeli Air Force this morning are a justified and necessary act of self-defense against a terrorist organization which planned to fire indiscriminately at Israeli civilians.

The world should offer its

unequivocal support for Israel’s right to defend itself.

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 25, 2024