Έκρηξη έξω από συναγωγή στη Γαλλία: Τυλιγμένος με σημαία της Παλαιστίνης ο ύποπτος

Με σημαία της Παλαιστίνης τυλιγμένος στο σώμα φαίνεται σε φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας ο ύποπτος για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από συναγωγή στη Γαλλία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική ενέργεια», προσθέτοντας στο X ότι «ο αγώνας κατά του αντισημιτισμού είναι ένας καθημερινός αγώνας».

Pensées pour les fidèles de la synagogue de la Grande-Motte et tous les Juifs de notre pays. Tout est fait pour retrouver l’auteur de cet acte terroriste et protéger les lieux de culte.

Ο δήμαρχος της La Grande Motte, Stephan Rossignol, δήλωσε ότι το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης είχε λάβει εικόνες ενός ατόμου που έβαλε φωτιά στα αυτοκίνητα.

Ενώ ο φερόμενος ως ύποπτος που φαίνεται στα πλάνα κρατούσε μια παλαιστινιακή σημαία.

BREAKING: Terror attack in front of a synagogue — on Shabbat — in La Grande-Motte, France. A car explosion.

On the right is the alleged perpetrator in a keffiyeh with a Palestinian flag tied around his waist.

So far, reports that a police officer was injured.

Can you… pic.twitter.com/eAApACOJLd

— dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) August 24, 2024