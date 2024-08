Ζελένσκι: Η Ρωσία θα μάθει τι σημαίνει «αντίποινα»

Ο πόλεμος «επιστρέφει» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία του με αφορμή τον εορτασμό της 33ης επετείου της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας από την Σοβιετική Ένωση.

Μάλιστα προειδοποιεί τη Μόσχα ότι «θα μάθει τι σημαίνει αντίποινα».

Η Ρωσία ήθελε «να μας καταστρέψει, αλλά ο πόλεμος επέστρεψε σε αυτήν», τονίζει ο Ζελένσκι στο (βιντεοσκοπημένο) βίντεο με την ομιλία του για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρινίζει στην ομιλία του ότι το βίντεο αυτό ελήφθη σε ερημική δασική περιοχή της περιφέρειας του Σούμι, την οποία είχε επισκεφθεί νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, σημειώνοντας ότι αυτή βρισκόταν σε απόσταση «μερικών χιλιομέτρων» από το σημείο από το οποίο οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την επίθεσή τους.

Το Κίεβο «αιφνιδιάζει για άλλη μια φορά», προσθέτει ο Ουκρανός πρόεδρος, υποσχόμενος ότι η Ρωσία «θα μάθει τι σημαίνει αντίποινα. Με την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία επεδίωκε μόνον ένα πράγμα: να μας καταστρέψει. Αντ’ αυτού σήμερα γιορτάζουμε την 33η επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας», συνεχίζει.

«Όποιος θέλει να σπείρει το κακό στο έδαφός μας θα θερίσει θύελλες στη δική του επικράτεια. Δεν πρόκειται ούτε για πρόβλεψη, ούτε για καυχησιολογία, ούτε για τυφλή εκδίκηση. Πρόκειται μόνον για δικαιοσύνη», υπογραμμίζει.

Today, we celebrate the 33rd Independence Day of Ukraine. We are confident that Ukrainians will always celebrate this holiday in their free capital and within their own sovereign state.

Ukraine will always remain independent—this is beyond question. Together, we have given a… pic.twitter.com/yf4zNaBOah

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2024