Το Ιράν ζητά διάλογο με την ΕΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, ο Αραγτσί επεσήμανε πως «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν χαιρετίζει την ενίσχυση των σχέσεων με την ΕΕ σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό».

Η ανακοίνωση αυτή έγινε λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την εκλογή του νέου προέδρου του Ιράν, του μεταρρυθμιστή Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος έχει δηλώσει έτοιμος να ξεκινήσει «εποικοδομητικό διάλογο» με τις ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα όμως ο Πεζεσκιάν τις έχει επικρίνει επειδή έχουν υπαναχωρήσει από τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και ΕΕ έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια μετά τις επικρίσεις εις βάρος της Τεχεράνης για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, αλλά και επειδή συνεχίζει να αναπτύσσει το αμφιλεγόμενο πυρηνικό της πρόγραμμα, στηρίζει το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς που βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και βοηθά τη Ρωσία η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Μπορέλ, ο Αραγτσί εκτίμησε ότι προκειμένου να αναπτυχθούν οι διμερείς σχέσεις απαιτείται «διάλογος για να επιλυθούν τα προβλήματα μεταξύ των δύο πλευρών και διόρθωση των κακών πολιτικών ευρωπαϊκών χωρών».

Από την πλευρά του ο Μπορέλ επεσήμανε στο Χ ότι συζήτησε «προοπτικές μιας ανανεωμένης δέσμευσης σε όλα τα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος» με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών.

Spoke to the new IR FM @aragchi about prospects for renewed engagement on all files of mutual interest, incl. the need for deescalation & restraint, halting military cooperation w/ RU against UA, & nuclear nonproliferation. Critical dialogue essential to defuse regional tensions.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 22, 2024