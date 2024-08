Εισβολή στο Κουρσκ: Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι οι Ουκρανοί ανατίναξαν και τρίτη γέφυρα

Οι Ουκρανοί, που κάνουν λόγο για στρατηγικής σημασίας χτύπημα, είχαν από χθες ανεβάσει σχετικό βίντεο στο Telegram με την επίθεση.

«Άλλη μια γέφυρα λιγότερη. Η Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να πλήττει τις δυνατότητες επιμελητείας του εχθρού με αεροπορικά πλήγματα ακριβείας», τόνιζε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Μίκολα Ολεστσούκ δημοσιοποιώντας στο Telegram βίντεο από την επίθεση.

Ukrainian Air Forces show footage of one more Russian bridge being destroyed in the Kursk direction. pic.twitter.com/diox5VaNXx

