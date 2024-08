Ισραήλ: Ισχυρή έκρηξη στο Τελ Αβίβ – Ένας νεκρός

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία η έκρηξη οφείλεται εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

Η υπηρεσία ασφαλείας, Σιν Μπετ εξετάζει επίσης την υπόθεση, αλλά δεν συμμετέχει επισήμως στην έρευνα ακόμη, υποδεικνύοντας ότι οι ερευνητές εξέταζαν επίσης την πιθανότητα τρομοκρατικής ενέργειας.

Ένας άνδρας πιθανότατα μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα σακίδιο πλάτης, κι ενώ περπατούσε στην οδό και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο μηχανισμός εξερράγη.

Ο άνδρας, γύρω στα 50, σκοτώθηκε από την έκρηξη και ένας περαστικός που επέβαινε σε ηλεκτρικό σκούτερ, γύρω στα τριάντα, τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο μετέβησαν τόσο αστυνομικοί όσο και ασθενοφόρα και εντόπισαν έναν άνδρα γύρω στα 50 να κείτεται νεκρός.

Ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας είπε ότι η έκρηξη θα μπορούσε να είναι απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.

Footage from a nearby CCTV Camera of tonight’s Explosion of a Truck Bomb in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/WdEyTBbGDh

— OSINTdefender (@sentdefender) August 18, 2024