Φόβοι ανάφλεξης στη Σινική Θάλασσα: Συγκρούστηκαν πλοία Κίνας και Φιλιππίνων (βίντεο, φωτογραφίες)

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο, πλοία της Κίνας και των Φιλιππίνων συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια νέας αψιμαχίας κοντά σε διεκδικούμενο ύφαλο.

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της κινεζικής πλευράς, το φιλιππινέζικο πλοίο 4410 συγκρούστηκε εσκεμμένα με το κινεζικό πλοίο 21551», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κινεζικής ακτοφυλακής, Γκενγκ Γιου, κατά την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Philippine Coast Guard vessels illegally intruded into waters adjacent to Xianbin and Renai reefs without permission on Monday, China Coast Guard said, warning Manila to immediately stop infringement and provocation otherwise the Philippines will bear all consequences. pic.twitter.com/8pauTXrLfC

