Γαλλία: Νεκρός ο πιλότος, μετά την συντριβή διθέσιου σε αεροπορική επίδιεξη

Νεκρός ανασύρθηκε από την θάλασσα, ο πιλότος του διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους Fouga Magister, της δεκαετίας του 1950, που συνετρίβη ενώ συμμετείχε σε αεροπορική επίδειξη στο Λαβαντού της νότιας Γαλλίας, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.

Crash of a FOUGA MAGISTER CM-170 aircraft in the sea in Lavandou Bay hours ago.

The FOUGA MAGISTER CM-170 is a subsonic jet aircraft, initially intended for training military pilots and which can be used as a light assault aircraft.

The Fouga Magister CM-170 model, a… pic.twitter.com/wbPzRpwiY9

— FL360aero (@fl360aero) August 16, 2024