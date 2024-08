O Τζορτζ Χέλμι θα είναι ο αντικαταστάστης του Ρόμπερτ Μενέντεζ στη Γερουσία

Με τον διορισμό του Χέλμι το Δημοκρατικό κόμμα θα διατηρήσει την πλειοψηφία που διαθέτει στη Γερουσία (51-49), τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, όταν θα εκλεγεί ένας νέος γερουσιαστής στη θέση του Μενέντεζ.

Today I am proud to announce that I will appoint George Samir Helmy to the U.S. Senate to fill the vacancy caused by the resignation of Senator Menendez.

George will serve with honesty and integrity and is the ideal leader to take on this interim role. https://t.co/nmaHWyE1xJ pic.twitter.com/AJypDhFrOC

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) August 16, 2024