Ρωσία: Βομβαρδιστικό Τουπόλεφ συνετρίβη στη Σιβηρία – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Το πλήρωμα έκανε χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων όμως ένα από τα μέλη του σκοτώθηκε και τα άλλα διακομίστηκαν με τραύματα σε νοσοκομείο όπου εισήχθησαν και νοσηλεύονται. Ο λόγος του ατυχήματος ήταν τεχνική βλάβη, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Το βομβαρδιστικό συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή, κοντά στην Ιρκούτσκ και στη λίμνη Βαϊκάλη.

Moment of explosion of the Russian Tu-22m3 strategic bomber after it crashed in the Cheremkhov district of the Irkutsk region pic.twitter.com/8sSAszvW3P

— Mordor is Losing, Cope (@KSwaggest) August 16, 2024