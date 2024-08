Ισραηλινός στρατός: «Ιδού» οι τρομοκράτες που «εξουδετερώσαμε» στο σχολείο

«Κατόπιν έρευνας των υπηρεσιών πληροφοριών, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τουλάχιστον 19 τρομοκράτες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ εξουδετερώθηκαν», ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός στρατός, για την πολύνεκρη αεροπορική επιδρομή του σε σχολείο της Γάζας, η οποία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Παράλληλα, δημοσίευσε τα ονόματα και τις φωτογραφίες που παρουσιάζει ως εκείνα των σκοτωμένων μαχητών.

Today, the IDF and ISA struck terrorists operating in a Hamas command and control center, which was embedded inside a mosque in the Al-Taba’een school compound. Following an intelligence investigation, it can be confirmed at this time that at least 19 Hamas and Islamic Jihad… pic.twitter.com/97fw1Q9cHy

— Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2024