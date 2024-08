Παραδοχή Ζελένσκι: Θέλουμε να μεταφέρουμε τον πόλεμο μέσα στη Ρωσία

Στη πρώτη δημόσια παραδοχή ότι το Κίεβο διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση στο Κουρσκ, συνοδεύοντάς την μάλιστα με την αιτιοολόγηση ότι η Ουκρανία επιδιώκει να «μετατοπίσει τον πόλεμο» μέσα στη Ρωσία, προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η εισβολή των ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, που ξεκίνησε την Τρίτη και συνεχίζεται, δεν είχε μέχρι στιγμής άμεσα σχολιαστεί από το Κίεβο.

Στο καθημερινό, βραδινό τηλεοπτικό μήνυμά του ο Ζελένσκι είπε:

«Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ο στρατηγός Σίρσκι (ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων) έδωσε αναφορά από το μέτωπο, για τις ενέργειές μας και τη μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου (…). Η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη και να ασκήσει την απαραίτητη πίεση: πίεση στον επιτιθέμενο», δήλωσε ο Ζελένσκι

Today, I received several reports from Commander-in-Chief Syrskyi regarding the frontlines, our actions, and the push to drive the war onto the aggressor’s territory. I thank every unit of our Defense Forces that is making this possible. Ukraine is proving that it truly knows how… pic.twitter.com/qY81u1ahCl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2024