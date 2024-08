Βραζιλία: Η δύσκολη ώρα της αναγνώρισης των νεκρών του αεροπλάνου που συνετρίβη

Όλη τη νύχτα εργάζονταν ομάδες της πολιτικής προστασίας της Βραζιλίας για να ανασύρουν τις σορούς των επιβατών από τα συντρίμμια του αεροπλάνου, που συνετρίβη χθες κοντά στο Σάο Πάολο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 62 επιβαίνοντες σε αυτό. Στην χώρα κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος.

Εντωμεταξύ, τουλάχιστον 21 πτώματα είχαν ανασυρθεί έως το πρωί του Σαββάτου, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση του Σάο Πάολο και δύο θύματα ταυτοποιήθηκαν επιτόπου. Όλες οι σοροί μεταφέρονται στο νεκροτομείο του Σάο Πάολο.

❗️✈️ – The same ATR-72 aircraft model, manufactured by the European company ATR, a joint venture between Leonardo and Airbus, involved in the tragic accident today in São Paulo, Brazil, which resulted in the death of 62 people, also was involved in another fatal accident on… pic.twitter.com/JTXaAQSLfg

— The Informant (@theinformant_x) August 9, 2024