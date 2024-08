Βρετανία: «Σοκαρισμένη» από το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο στην Γάζα

«Σοκαρισμένη» από τον πολύνεκρο ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον σχολείου στη Γάζα, δήλωσε η Βρετανία. ζητώντας την εφαρμογή «μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός».

«Η Χαμάς πρέπει να σταματήσει να θέτει σε κίνδυνο του αμάχους, το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», δήλωσε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι στο Χ.

Appalled by the Israeli Military strike on al-Tabeen school and the tragic loss of life.

Hamas must stop endangering civilians. Israel must comply with International Humanitarian Law.

We need an immediate ceasefire to protect civilians, free all hostages, and end restrictions…

— David Lammy (@DavidLammy) August 10, 2024