Βραζιλία: Εξετάζουν τη συσσώρευση πάγου ως πιθανή αιτία της συντριβής του αεροσκάφους

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήδη από χθες και δείχνει το αεροσκάφος ATR-72 να περιστρέφεται εκτός ελέγχου και τελικά να πέφτει μέσα σε κατοικημένη περιοχή, δημιουργεί ήδη τις πρώτες εικασίες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Κάτοικος της περιοχής (Daniel de Lima) είπε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο προτου δει το αεροπλάνο να βρίσκεται σε περιδίνηση.

«Περιστρεφόταν, αλλά δεν προχωρούσε», είπε στο Reuters. «Λίγο μετά έπεσε και εξερράγη».

Αξιωματούχοι της πόλης Βαλίνος δήλωσαν ότι ένα σπίτι στο συγκρότημα της τοπικής συγκυριαρχίας υπέστη ζημιές μετά τη συντριβή του αεροπλάνου στην πίσω αυλή του. Κανείς από τους κατοίκους δεν τραυματίστηκε.

«Πιστεύω ότι ο πιλότος μάλλον προσπάθησε να αποφύγει μια κοντινή γειτονιά, η οποία είναι πυκνοκατοικημένη», είπε ο ντε Λίμα.

A plane with 68 people on board crashed in the town of Vinhedo, Brazil.

Looks like a stall and mild flat spin.

Footage is of the plane falling to the ground, impacting, and the aftermath. pic.twitter.com/qEgNb5ayNN

