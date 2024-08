Λάδι στη φωτιά με νέο χτύπημα κατά στελέχους της Χαμάς στον Λίβανο

Στοχευμένη επίθεση με drone πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Σιδώνα του Λιβάνου. Το μη επανδρωμένο όχημα έπληξε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος είναι νεκρός.

Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες και για δεύτερο νεκρό.

Το σαουδαραβικό πρακτορείο al-Arabiya, μεταδίδει ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο Σαμίρ αλ Χάτζ (Samer al-Hajj), ένας αξιωματούχος της Χαμάς που ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Άιν ελ-Χιλβέ (Ain al-Hilweh) στον Λίβανο.

Λιβανικά μέσα επιβεβαιώνουν επίσης ότι στόχος της επιδρομής ήταν αλ-Χατζ.

Τις τελευταίες μέρες, εν αναμονή της επίθεσης της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του προς τον νότιο Λίβανο. Ετσι, λίγο νωρίτερα, το Al Jazeera είχε μταδώσει ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε συντονισμένη επίθεση με αεροπορικά χτυπήματα σε χωριά του Λιβάνου κοντά στα σύνορα (φωτογραφία).

Ο αλ-Χατζ περιγράφεται ως ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς που διεύθυνε την ασφάλεια της οργάνωσης στο Άιν ελ-Χιλβέ, έναν μεγάλο προσφυγικό καταυλισμό έξω από τη Σιδώνα, διοικούμενο σε μεγάλο βαθμό από ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες.

Το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρει ότι ο αλ Χατζ σκοτώθηκε όταν δύο πύραυλοι εκτοξευθέντες από drone έπληξαν το SUV στο οποίο επέβαινε.

Several additional strikes in the last hour on targets in southern #Lebanon. According to reports – a few minutes ago a vehicle was attacked from the air in the city of Sidon. According to reports – two killed in the attack. https://t.co/k1OD9j0mXr pic.twitter.com/Upes2H9cKD

— Ori Miller (@orielishamiller) August 9, 2024