Μπάιντεν για Τραμπ: Το εννοεί όταν λέει πως «αν χάσουμε, θα γίνει λουτρό αίματος»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «δεν είναι βέβαιος» πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποδεχόταν μια ήττα του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς στο πλαίσιο συνέντευξής του στο CBS αν αναμένει ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, ο απερχόμενος πρόεδρος απάντησε: «Αν χάσει ο Τραμπ, δεν είμαι καθόλου βέβαιος».

«Εννοεί αυτό που λέει. Δεν τον παίρνουμε στα σοβαρά. Το εννοεί όταν λέει πράγματα όπως ‘αν χάσουμε, θα γίνει λουτρό αίματος’», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν σε συνέντευξή του στο CBS.

In his first TV interview since exiting the 2024 race, President Biden tells CBS News’ @costareports he’s “not confident at all” that a peaceful transfer of power will happen in January 2025 if former President Donald Trump loses.

“He means what he says. We don’t take him… pic.twitter.com/uE4dj5Vzrs

— CBS Sunday Morning (@CBSSunday) August 7, 2024