Ρωσία: Ουκρανικές δυνάμεις πέρασαν τα σύνορα, λέει η Μόσχα – Για «μεγάλη πρόκληση» κατηγορεί ο Πούτιν το Κίεβο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για «άλλη μια μεγάλη πρόκληση», με φόντο τις δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων άμυνας, σύμφωνα με τους οποίους περίπου 300 Ουκρανοί στρατιώτες πέρασαν τα σύνορα στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας χθες Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC, στην περιοχή εξελίσσονται μάχες. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι στρατεύματα υποστηριζόμενα από 11 άρματα μάχης και περισσότερα από 20 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, διέσχισαν τα σύνορα κοντά στην πόλη Σούντζα, 10 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην περιοχή, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους. Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο.

Σε δηλώσεις πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι «ανοίγουν πυρ αδιακρίτως» κατά κατοικιών πολιτών και άλλων μη στρατιωτικών κτιρίων.

Όπως μεταδίδει το BBC, πληροφορίες αναφέρουν πως μάχες σημειώθηκαν σε διάφορα χωριά στη ρωσική επικράτεια την Τρίτη. Κατά τις ρωσικές αρχές, ακολούθησαν ουκρανικές αεροπορικές επιδρομές που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατο τριών πολιτών. Σύμφωνα με τη Μόσχα, 24 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, τραυματίστηκαν από ουκρανικούς βομβαρδισμούς στη συνοριακή περιοχή.

Σήμερα, Τετάρτη, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι εμπόδισε τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να προχωρήσουν «βαθιά στο ρωσικό έδαφος» στην περιοχή του Κουρσκ και πρόσθεσε ότι κατέστρεψε πολλά ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, στο Κουρσκ οι τοπικές αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις ακυρώθηκαν. Πλάνα που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο εμφανίζουν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν χαμηλά στην περιοχή την Τρίτη και καπνό να υψώνεται από το έδαφος.

Ο ασκών χρέη περιφερειάρχη, Αλεξέι Σμίρνοφ, δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την κατάσταση, η οποία, όπως είπε, είναι υπό έλεγχο. Είπε επίσης ότι αρκετές χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν περιοχές που δέχθηκαν επίθεση και πρόσθεσε ότι γιατροί από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη μεταβαίνουν στο Κουρσκ για να προσφέρουν βοήθεια.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει επισήμως καμία από αυτές τις αναφορές. Ωστόσο, αξιωματούχους του ουκρανικού στρατού έκανε λόγο στο Nexta για «προληπτική» επίθεση, με περίπου 75.000 Ρώσους στρατιώτες να συνεχίζουν να συγκεντρώνονται κοντά στα σύνορα.

