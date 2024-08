Τιμ Γουόλς: Ο «αντιπρόεδρος» που μπορεί να τα βάλει με τον Τραμπ

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες το όνομά του ήταν σχεδόν ανύπαρκτο στις λίστες των δυνάμει υποψηφίων για τη θέση του αντιπροέδρου των Δημοκρατικών.

Με μια δόση υπερβολής, αυτό που τον ανέσυρε στην επιφάνεια και τον έβαλε στο μικροσκόπιο της Κάμαλα Χάρις ως δυνάμει συνυποψήφιό της, ήταν μια φράση που εκστόμισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης, εναντίον του διδύμου Τραμπ – Βανς .

«Αυτοί οι τύποι είναι περίεργοι».

«Weird», αγγλιστί, δηλαδή «περίεργος» αλλά με τo νοηματικό φορτίο της λέξης να κλίνει ελαφρώς προς τον αλλόκοτο, ίσως και τον αλλοπρόσαλλο.

Η ταμπέλα αυτή που κόλλησε στον Τραμπ και τον υποψήφιο αντιπρόεδρό του έγινε γρήγορα κάτι σαν σύνθημα στις τάξεις των Δημοκρατικών. Και τώρα η φράση βρίσκεται, σχεδόν καθημερινά, στις ομιλίες της Κάμαλα Χάρις, η οποία ήδη οδηγεί τους Δημοκρατικούς σε δυναμική δημοσοπική ανάκαμψη.

Γενικότερα ο Γουόλς φαίνεται να θεωρείται ως ο καταλληλότερος άνθρωπος σε μια δύσκολη αποστολή: να αποδομήσει την MAGA ατζέντα του Τραμπ και του πολιτικού οικοσυστήματός του.

Θεωρείται έτσι από πολλούς ο άνθρωπος που μπορεί να κατακεραυνώνει τον Τραμπ χωρίς να γίνεται τοξικός.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ένα ακόμη (εικαζόμενο) πολιτικό του προτέρημα. Θεωρείται κάτι σαν ανάχωμα στη δυναμική των Ρεπουμπλικάνων, στο λεγόμενο «μπλε τείχος» των μεσοδυτικών Πολιτειών. Μπορεί η Μινεσότα, της οποίας είναι κυβερνήτης να μη συνιστά μία από τις καθοριστικές Πολιτείες, αλλά η Χάρις ελπίζει ότι ο Γουόλς θα έχει ευρύτερη, διαπολιτειακή απήχηση.

I am proud to announce that I’ve asked @Tim_Walz to be my running mate.

As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he’s delivered for working families like his.

It’s great to have him on the team.

Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024