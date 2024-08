Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον υπ. Οικονομίας της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον υπουργό Οικονομίας της Χαμάς, Abd al-Fattah al-Zari’i, σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα χθες.

Ο al-Zari’i υπηρετούσε επίσης στο τμήμα κατασκευής της Χαμάς, το οποίο ενισχύει τις οπλικές δυνατότητες της οργάνωσης ανταλλάσσοντας πληροφορίες με άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της ανθρωπιστικής βοήθειας, στη διαχείριση των αγορών που ελέγχει η Χαμάς και στη διανομή καυσίμων, φυσικού αερίου και κεφαλαίων για τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Τα αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το χτύπημα σημειώθηκε στην Ντέιρ αλ-Μπάλα και ότι σκοτώθηκε επίσης η μητέρα του αλ-Ζαρίι.

ELIMINATED: Abed Al-Zeriei—a Hamas terrorist who stopped humanitarian aid from reaching Gazan civilians.

Al-Zeriei was involved in the Manufacturing Department of Hamas’ Military Wing and Hamas’ Minister of Economy in Gaza.

