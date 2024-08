Μπανγκλαντές: Χάος και λεηλασίες τη στιγμή της εισβολής στην πρωθυπουργική κατοικία (βίντεο)

Τη στιγμή της εισβολής στην πρωθυπουργική κατοικία, στο Μπανγκλαντές, κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα οι διαδηλωτές.

Τα στιγμιότυπα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και αποκαλύπτουν πρωτοφανείς εικόνες χάους.

Storming of the residence of Bangladesh PM Hasina in Dhaka pic.twitter.com/5lXHOPQZbX

Η πρωθυπουργός της χώρας, Σέιχ Χασίνα, διέφυγε με ελικόπτερο με πιθανότατο προορισμό την Ινδία, σκηνή που επίσης κατεγράφη από κάμερες.

#BREAKING

Sheikh Hasina resigns as Prime Minister of #Bangladesh

She has left Dhaka in a military helicopter after thousands broke into her residence in Dhaka. Reports claim Hasina is headed to Bengal, India!

Hasina is likely to tender her official resignation amid the… pic.twitter.com/T3pA9UCpT5

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) August 5, 2024