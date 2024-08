«Τον χάσαμε από τα μάτια μας»: Οι διάλογοι των πρακτόρων κατά την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι μεταξύ πρακτόρων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, από την ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκε η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια, στις 13 Ιουλίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, οι πράκτορες αναφέρουν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ότι, ενώ είχαν αντιληφθεί την παρουσία του άνδρα που τελικά άνοιξε πυρ, έχασαν τα ίχνη του. Παράλληλα, προκύπτει ότι δεν είχαν αντιληφθεί το μέγεθος της απειλής.

Βάσει της απομαγνητοφώνησης που επικαλείται η Washington Post, ένας εκ των πρακτόρων που ήταν επιφορτισμένος με την ασφάλεια της συγκέντρωσης, ενημέρωσε το κέντρο επικοινωνίας της τοπικής αστυνομίας που συνέδραμε την όλη επιχείρηση ότι «ένας νεότερος λευκός άνδρας, με μακριά μαλλιά, κρύφτηκε πίσω από κτίριο», ενώ πρόσθεσε: «Τον εντοπίσαμε να βλέπει τη σκηνή… Τον χάσαμε από τα μάτια μας».

