Κατζ κατά Ερντογάν: «Διαβρώνει την κληρονομιά του Ατατούρκ»

Σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε ο ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ, σε ανάρτηση στα μέσα δικτύωσης.

Με αφορμή τη στάση που κρατά η Τουρκία ενόσω διαταράσσεται η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και με αφορμή την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν να τα «βάλει» με το instagram ο ισραηλινός ΥΠΕΞ -μεταξύ άλλων- ανέφερε στην ανάρτησή του ότι «Ο Ερντογάν διαβρώνει την κληρονομιά του Ατατούρκ».

Ειδικότερα, ο Κατζ στην ανάρτηση -την οποία συνοδεύει μια φωτογραφία του Τούρκου προέδρου- αναφέρει ότι «Ο Ερντογάν μετατρέπει την Τουρκία σε δικτατορία μόνο και μόνο επειδή υποστηρίζει τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς, ενάντια στη στάση ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου.

Μπλοκάρει το Instagram, με 57 εκατομμύρια χρήστες στην Τουρκία, διακόπτει τις αθλητικές μεταδόσεις επειδή ένας Ισραηλινός αθλητής νίκησε έναν Τούρκο αθλητή, απειλεί να εισβάλει σε μια δημοκρατική χώρα με την οποία η Τουρκία δεν έχει καμία στρατιωτική σύγκρουση και διακόπτει τις εμπορικές σχέσεις, ζημιώνοντας τους Τούρκους εξαγωγείς με 6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ο Ερντογάν παίρνει ένα τουρκικό κράτος με επιστημονικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και οικονομικές δυνατότητες και το καταστρέφει, διαβρώνοντας την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος έχτισε μια προοδευτική και ευημερούσα Τουρκία.

Ας ελπίσουμε για καλύτερες μέρες».

.@RTErdogan is turning Turkey into a dictatorship just because of his support for the murderers and rapists of Hamas, against the stance of the entire free world.

He is blocking Instagram, with 57 million users in Turkey, cutting off sports broadcasts because an Israeli athlete… pic.twitter.com/5dpEhELf0C

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 2, 2024