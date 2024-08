Έφτασαν στις ΗΠΑ ο Έβαν Γκέρσκοβιτς και ακόμη δύο Αμερικανοί που αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Ρωσία (βίντεο, φωτογραφίες)

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους τρεις απελευθερωμένους Αμερικανούς – τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς, τον πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ, Πολ Γουίλαν και τη Ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφο Άλσου Κουρμάσεβα, προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Andrews στο Μέριλαντ.

Γράφεται έτσι ένα αίσιο τέλος σε μία πολυετή για ορισμένους εξ αυτών προσπάθεια να βγουν από τις ρωσικές φυλακές και να επιστρέψουν στην οικογένειά τους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων που έχει συμφωνηθεί ποτέ και μία αναμφίβολη επιτυχία, που πιστώνεται ο Μπάιντεν.

#Americans freed in prisoner swap with #Russia touchdown in Maryland

President #Biden and VP #Harris are set to greet them on the tarmac pic.twitter.com/ucdsfeYuoa — Uncensored News (@Uncensorednewsw) August 2, 2024

Τους Γκέρσκοβιτς, Γουίλαν και Κουρμάσεβα, υποδέχθηκαν στην αεροπορική βάση του Μέριλαντ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος, Κάμαλα Χάρις.

Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich hugs his mother Ella Milman after he arrived back in the United States as U.S. President Joe Biden looks on on August 1, 2024 at Joint Base Andrews, Maryland. : @andyharnik @GettyImagesNews pic.twitter.com/0ugUfFkF4l — Pancho Bernasconi (@DailyLuca) August 2, 2024

Ο πρόεδρος Μπάιντεν ευχαρίστησε τους συμμάχους του που είπε ότι πήραν «την πιο δύσκολη απόφαση» για την απελευθέρωση των κρατουμένων. Να θυμίσουμε ότι Γερμανία, Πολωνία, Σλοβενία και Νορβηγία συμφώνησαν να αφήσουν ελεύθερους κρατουμένους από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε επίσης για τη σημασία αυτής της ημέρας για τις οικογένειες που είχαν χωριστεί από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η Χάρις με τη σειρά της έριξε τα φώτα της δημοσιότητας στον Μπάιντεν, λέγοντας ότι η απελευθέρωση ήταν απόδειξη «ενός προέδρου που κατανοεί τη δύναμη της διπλωματίας».

Οι δημοσιογράφοι της της Wall Street Journal, συμπεριλαμβανομένης της διευθύντριας σύνταξης, Έμα Τάκερ, είναι επίσης εκεί για να γιορτάσουν την επιστροφή του συναδέλφου τους.

Michigan’s Paul Whelan greeted by President Biden and Vice President Harris and then his sister, Elizabeth, on the tarmac at Andrews Air Force Base in Maryland after 2,043 days in Russian custody. And incredible moment in American history. pic.twitter.com/nddXm6lSoC — Chad Livengood (@ChadLivengood) August 2, 2024

Η ανταλλαγή τους με Ρώσους κρατουμένους ήταν ένα μακρύ και επίπονο ταξίδι μέχρι αυτό το σημείο που περιελάμβανε περίπλοκη διπλωματία και λεπτή πολιτική.

Όλοι οι κρατούμενοι που τώρα βρίσκονται εκτός Ρωσίας, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία να ξεπεράσουν τις ψευδείς δίκες, τη φυλάκιση, τις σκληρές συνθήκες και, συχνά, την κακομεταχείριση που βίωσαν στη φυλακή.

Ποιοι συμφωνήθηκε να αφεθούν ελεύθεροι από τη Ρωσία

Ο Έβαν Γκέρσκοβιτς, δημοσιογράφος της Wall Street Journal, συνελήφθη στη ρωσική πόλη Εκατερίνμπουργκ τον Μάρτιο του 2023. Χωρίς να παρέχουν αποδείξεις, οι αρχές τον κατηγόρησαν ότι “συνέλεξε μυστικές πληροφορίες” κατ’ εντολή της CIA σχετικά με ένα εργοστάσιο στρατιωτικού εξοπλισμού – έναν ισχυρισμό που ο Γκέρσκοβιτς, ο εργοδότης του και η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρνήθηκαν σθεναρά. Φυλακισμένος έκτοτε, ένα δικαστήριο καταδίκασε τον Gershkovich, 32 ετών, για κατασκοπεία τον Ιούλιο μετά από μια κλειστή δίκη και τον καταδίκασε σε 16 χρόνια φυλάκισης.

Ο Πωλ Γουίλαν, στέλεχος εταιρικής ασφάλειας από το Μίσιγκαν, συνελήφθη το 2018 στη Μόσχα, όπου παρευρισκόταν στο γάμο ενός φίλου του. Κατηγορήθηκε για κατασκοπεία, κρίθηκε ένοχος το 2020 και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης. Ο 54χρονος Whelan απέρριψε τις κατηγορίες ως κατασκευασμένες.

Η Αλσού Κουρμασέβα, με διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ-Ρωσίας, συνελήφθη το 2023 στη γενέτειρά της, το Καζάν, όπου επισκεπτόταν την άρρωστη μητέρα της. Η συντάκτρια του χρηματοδοτούμενου από την αμερικανική κυβέρνηση Radio Free Europe/Radio Liberty, με έδρα την Πράγα, για την υπηρεσία Τατάρ-Μπασκίρ του Radio Free Europe/Radio Liberty, κατηγορήθηκε ότι δεν είχε αυτοαναφερθεί ως “ξένος πράκτορας” και καταδικάστηκε τον Ιούλιο για διασπορά ψευδών πληροφοριών σχετικά με τον ρωσικό στρατό – κατηγορίες που απορρίφθηκαν από την οικογένειά της και τον εργοδότη της. Η Kurmasheva, 47 ετών, καταδικάστηκε σε 6½ χρόνια φυλάκισης.

Ο Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζα, με διπλή υπηκοότητα Ρωσίας-Βρετανίας και εξέχων πολιτικός της αντιπολίτευσης, συνελήφθη το 2022, αφού επέκρινε τον πόλεμο στην Ουκρανία που είχε ξεκινήσει εβδομάδες νωρίτερα. Καταδικάστηκε το 2023 για προδοσία και άλλες κατηγορίες και καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση σε μια υπόθεση που ο ίδιος χαρακτηρίζει πολιτικά υποκινούμενη. Αρθρογράφος της Washington Post, ο 42χρονος Καρά-Μούρζα τιμήθηκε φέτος με το βραβείο Πούλιτζερ. Αρρώστησε το 2015 και το 2017 από δύο σχεδόν θανατηφόρες δηλητηριάσεις για τις οποίες κατηγορεί το Κρεμλίνο. Η σύζυγός του και οι δικηγόροι του λένε ότι η υγεία του επιδεινώνεται στη φυλακή ως αποτέλεσμα των δηλητηριάσεων.

Ο Ίλια Γιάσιν είναι μια εξέχουσα επικριτής του Κρεμλίνου, η οποία εξέτιε ποινή κάθειρξης 8,5 ετών επειδή επέκρινε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Yashin, πρώην μέλος δημοτικού συμβουλίου της Μόσχας, ήταν μία από τις λίγες γνωστές ακτιβίστριες της αντιπολίτευσης που παρέμειναν στη Ρωσία μετά τον πόλεμο.

Ο Αντρέι Πιβοβάροφ, 42 ετών, ήταν επικεφαλής της αντιπολιτευτικής ομάδας “Ανοιχτή Ρωσία”, την οποία οι αρχές έθεσαν εκτός νόμου το 2021. Βγήκε από μια πτήση και συνελήφθη την ίδια χρονιά. Το 2022 καταδικάστηκε για την άσκηση δραστηριοτήτων “ανεπιθύμητης” οργάνωσης και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση.

Ο Όλεγκ Ορλόφ, βετεράνος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο για δυσφήμιση του ρωσικού στρατού και καταδικάστηκε σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση για τις διαμαρτυρίες του για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο 71χρονος Orlov είναι συμπρόεδρος της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης ομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Memorial.

Η 33χρονη Σάσα Σκοτσιλένκο καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση τον Νοέμβριο του 2023 επειδή αντικατέστησε αρκετές ετικέτες τιμών σε ένα σούπερ μάρκετ με αντιπολεμικά συνθήματα.

Οι Ξένια Φαντεϊεβα, Λίλια Τσανίσεβα και Βαντίμ Οστανίν, είναι πρώην συντονιστές περιφερειακών γραφείων του εκλιπόντος αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι. Συνελήφθησαν αφού το πολιτικό δίκτυο του Ναβάλνι τέθηκε εκτός νόμου το 2021 και αργότερα καταδικάστηκαν για εξτρεμισμό. Η Fadeyeva, 32 ετών, και ο Ostanin, 47 ετών, καταδικάστηκαν σε 9 χρόνια φυλάκισης ο καθένας, ενώ η Chanysheva, 42 ετών, έλαβε ποινή 9 1/2 ετών.

Ο Κέβιν Λικ, 19 ετών, με διπλή υπηκοότητα Ρωσίας-Γερμανίας, συνελήφθη στη νότια Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2023 και κατηγορήθηκε ότι τράβηξε φωτογραφίες μιας στρατιωτικής μονάδας και έστειλε τις φωτογραφίες σε “εκπρόσωπο ξένου κράτους”. Οι δικαστικοί λειτουργοί δήλωσαν ότι ήταν αντίθετος με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καταδικάστηκε για προδοσία και σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, με τους υπέρμαχους των δικαιωμάτων να λένε ότι ο Lik, ο οποίος ήταν 17 ετών κατά τη σύλληψή του, ήταν το νεότερο άτομο που καταδικάστηκε για αυτό το έγκλημα.

Ο Ρίκο Κρίγκερ, Γερμανός ιατρικός υπάλληλος, καταδικάστηκε στη Λευκορωσία τον Ιούνιο για κατηγορίες τρομοκρατίας και καταδικάστηκε σε θάνατο. Του δόθηκε χάρη την Τρίτη από τον Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο Ντεμούρι Βορόνιν, με διπλή υπηκοότητα Ρωσίας-Γερμανίας, είναι πολιτικός επιστήμονας που διηύθυνε μια εταιρεία συμβούλων η οποία φέρεται να συνεργαζόταν με δημοσιογράφους. Συνελήφθη το 2021, καταδικάστηκε για προδοσία το 2023 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 ετών και τριών μηνών. Εμπλέκεται στη δίκη για προδοσία του Ιβάν Σαφρόνοφ, ο οποίος φέρεται να του έδωσε πληροφορίες σχετικά με τις ρωσικές στρατιωτικές δραστηριότητες, τις οποίες ο Βορονίν φέρεται στη συνέχεια να έδωσε στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο Πάτρικ Σόμπελ, Γερμανός υπήκοος, συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2024 στο αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, όταν φέρεται να βρέθηκαν στην κατοχή του τσίχλες που περιείχαν ψυχοδραστικό συστατικό κάνναβης. Από τότε κρατείται, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο Γερμανός Μόιζες, με διπλή υπηκοότητα Ρωσίας-Γερμανίας, είναι δικηγόρος μεταναστών που βοήθησε Ρώσους να υποβάλουν αιτήσεις για άδειες παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνελήφθη τον Μάιο στην Αγία Πετρούπολη και φέρεται να κατηγορείται για προδοσία, αλλά ελάχιστα άλλα είναι γνωστά για την υπόθεσή του.

Με πληροφορίες από BBC, WSJ