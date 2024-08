Χεζμπολάχ: Πυραυλική επίθεση στην Δυτική Γαλιλαία

Πυραυλική επίθεση πραγματοποιήθηκε απόψε στη Δυτική Γαλιλαία, για την οποία η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Πρόκειται για την πρώτη της επίθεση μετά την δολοφονία διοικητή της στην Βηρυτό.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες στη βόρεια συνοριακή κοινότητα Μετζούμπα ως απάντηση σε ισραηλινό πλήγμα στο λιβανέζικο χωριό Τσαμάα νωρίτερα σήμερα.

Northern Israel right now: we hold the Lebanese government responsible for EVERY single Hezbollah rocket fired toward Israel.

We will not allow anyone to terrorize the people of Israel. pic.twitter.com/ZqN1tHk7cR

— Israel ישראל (@Israel) August 1, 2024