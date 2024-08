ΗΠΑ: Μπάιντεν και Χάρις θα συναντήσουν τις οικογένειες των κρατουμένων που απελευθερώθηκαν

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις θα συναντηθούν με τις οικογένειες των Πολ Γουίλαν, Αλσού Κουρμασέβα και Έβαν Γκέρσκοβιτς στην κοινή βάση Andrews έξω από την Ουάσινγκτον απόψε για να τους καλωσορίσουν πίσω στο αμερικανικό έδαφος, μετά την μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας.

Αυτό δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν.

Ο Βλαντίμιρ Καρά-Μούρζα, ο οποίος επίσης απελευθερώθηκε από τη Ρωσία στο πλαίσιο της ανταλλαγής, θα επιστρέψει στη Γερμανία, αλλά δήλωσε στον Μπάιντεν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα ότι ελπίζει να επισκεφθεί σύντομα τις ΗΠΑ.

Ο επίσημος λογαριασμός X του προέδρου των ΗΠΑ Joe Biden μόλις μοιράστηκε μια φωτογραφία των Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva και Paul Whelan πάνω σε ένα αεροπλάνο με Αμερικανούς αξιωματούχους και την αμερικανική σημαία.

«Αφού υπέμειναν αφάνταστη ταλαιπωρία και αβεβαιότητα, οι Αμερικανοί που κρατούνται στη Ρωσία είναι ασφαλείς, ελεύθεροι και ξεκίνησαν το ταξίδι τους πίσω στην αγκαλιά των οικογενειών τους», αναφέρει η λεζάντα του Μπάιντεν.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ

— President Biden (@POTUS) August 1, 2024