Ο Κιρ Στάρμερ χαιρετίζει την απελευθέρωση κρατουμένων από τη Ρωσία

Την απελευθέρωση κρατουμένων από τη Ρωσία χαιρέτισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Καλωσορίζω την απελευθέρωση ενός αριθμού κρατουμένων που κρατούνται στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των Βλαντίμιρ Καρά – Μουρζά, Πολ Γουίλαν και Εβαν Γκέρσκοβιτς», δήλωσε ο Στάρμερ με ανάρτηση του στο X (πρώην twitter).

«Θα συνεχίσουμε να καλούμε τη Ρωσία να υποστηρίξει την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης» πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ολόκληρη η ανάρτηση

I welcome the release of a number of prisoners held in Russia, including Vladimir Kara-Murza, Paul Whelan and Evan Gershkovich.

My thoughts are with them and their loved ones as they are reunited.

We will continue to call on Russia to uphold freedom of political expression.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 1, 2024