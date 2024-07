Ισμαήλ Χανίγια: Η απαθής αντίδραση όταν μάθαινε ότι δολοφονήθηκαν 3 γιοι και 4 εγγόνια του (βίντεο)

Δεκάδες βίντεο από παλαιότερες ομιλίες και επίσημες επισκέψεις του Ισμαήλ Χανίγια, που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Τεχεράνη, κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα social media.

Ξεχωρίζει ένα βίντεο από τον περασμένο Απρίλιο, το οποίο έχει αποτυπώσει τη στιγμή, που ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς ενημερώνεται τηλεφωνικά – ενώ ξεναγείται στους χώρους ενός νέου νοσοκομείου στο Κατάρ, ότι τρεις από τους γιους του (είχε συνολικά 13 παιδιά) και 4 εγγόνια του έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα.

Θα περίμενε κανείς η είδηση να τον συγκλονίζει, να διακρίνει σοκ, πόνο, θλίψη στο πρόσωπο και τις κινήσεις του. Αντ’αυτού η αντίδραση μαρτυρά πλήρη απάθεια. Ένας συγγενής ακούγεται να τον τον ενημερώνει κλαίγοντας για το τι έχει συμβεί.

«Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους», λέει ψύχραιμος αυτός. Οι Καταριανοί αξιωματούχοι που τον συνοδεύουν τον ρωτούν εάν θέλει να σταματήσει την ξενάγηση. «Όχι, συνεχίζουμε κανονικά», απαντά εκείνος, σαν μην έχει συμβεί τίποτα.

This is the moment Hamas leader Ismail Haniyeh received news that his sons were killed by an Israeli air strike in Gaza.

The Israel Defence Forces confirmed it killed Haniyeh’s three sons – claiming they were terrorists. https://t.co/kZbq4EJuSO pic.twitter.com/6snh5yTrrp

— Sky News (@SkyNews) April 11, 2024