Ερντογάν: Δόλια δολοφονία του αδελφού μου Χανίγια – Δεν θα πετύχει τους στόχους της η σιωνιστική βαρβαρότητα

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τη «δόλια δολοφονία» του «αδελφού» του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.
«Ο Θεός ας συμπονέσει τον αδελφό μου Ισμαήλ Χανίγια, που έπεσε μάρτυρας έπειτα από αυτήν την αποτρόπαια επίθεση» έγραψε ο Ερντογάν στο Χ.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini…
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 31, 2024
Είπε επίσης ότι η «σιωνιστική βαρβαρότητα» δεν θα πετύχει τους στόχους της.