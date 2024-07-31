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Ερντογάν: Δόλια δολοφονία του αδελφού μου Χανίγια – Δεν θα πετύχει τους στόχους της η σιωνιστική βαρβαρότητα

Κόσμος

Ερντογάν: Δόλια δολοφονία του αδελφού μου Χανίγια – Δεν θα πετύχει τους στόχους της η σιωνιστική βαρβαρότητα

(Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/REUTERS)

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε τη «δόλια δολοφονία» του «αδελφού» του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη.

«Ο Θεός ας συμπονέσει τον αδελφό μου Ισμαήλ Χανίγια, που έπεσε μάρτυρας έπειτα από αυτήν την αποτρόπαια επίθεση» έγραψε ο Ερντογάν στο Χ.

Είπε επίσης ότι η «σιωνιστική βαρβαρότητα» δεν θα πετύχει τους στόχους της.

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