Βρετανία: Καλεί τους πολίτες της να φύγουν από τον Λίβανο

Η Βρετανία κάλεσε σήμερα τους πολίτες της να φύγουν από τον Λίβανο, την ώρα που εντείνονται οι προσπάθειες για να αποτραπεί μια κλιμάκωση, ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ.

«Συμβουλεύουμε τους Βρετανούς πολίτες να αναχωρήσουν από τον Λίβανο και να μην ταξιδέψουν στη χώρα αυτή. Η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι στην πλατφόρμα X.

We are advising British nationals to leave Lebanon and not to travel to the country.

This is a fast-moving situation. FCDO staff are working round the clock to help ensure the safety of British nationals. https://t.co/47BeXyvG6V

— David Lammy (@DavidLammy) July 29, 2024